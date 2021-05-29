Кейт Миддлтон. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, выполнила обещание, данное еще во время карантина маленькой онкобольной девочке. Она надела на встречу с пятилетним ребенком розовое платье-плиссе как у настоящей принцессы.



Соответствующие фото появились в Instagram королевской четы Кембриджских.

Герцогиня пригласила малышку с родителями во дворец Голирудхаус — официальную шотландскую резиденцию королевской семьи. Несколько месяцев назад пятилетняя Мила принимала участие в фотопроекте герцогини Hold Still, и тогда же жена принца Уильяма, узнав, что любимый цвет девочки — розовый, пообещала надеть его на будущую встречу.



Для семьи девочки провели экскурсию по дворцу, после чего состоялась трогательная встреча, о которой всегда мечтала маленькая Мила. Девочка, перенесшая тяжелое заболевание, надела для встречи с герцогиней Кембриджской розовое платье и диадему, как у принцессы.

Кейт Миддлтон похвалила образ Милы, и попросила ее покружиться в своем пышном наряде. Девочка была такая счастлива и взволнована встречей, что разговаривая с герцогиней не могла усидеть на месте.

В соцсетях растрогались милыми фото девочки и Кейт Миддлтон — большинство поклонников королевской семьи одобрили образ герцогини, который оказался не только красивым, но и содержательным.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям занялись садоводством в парке Старбенк в Эдинбурге во время своего масштабного тура по Шотландии. Герцоги Кембриджские вместе с детьми высадили цветы, которые украсят зеленую зону в городе.