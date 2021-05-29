Как резкая смена погоды влияет на организм, рассказали ученые. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155325-kak-rezkaya-smena-pogody-vliyaet-na-organizm-rasskazali-uchenye.html

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Физическое здоровье может пошатнуться из-за резких скачков температуры, спровоцированных масштабными изменениями климата на планете.

Резкая смена температуры и атмосферного давления может снизить иммунитет или привести к обострению хронических заболеваний. Об этом сообщает «Популярная механика».

Одна из опасностей скачков температур обусловлена нашими системами терморегуляции. Воздух в помещении может стать слишком холодным или слишком теплым и сухим. При постоянном нахождении в помещении с сухим воздухом, наполненном пыльцой, пылью и плесенью, увеличивается риск появления тяжелых хронических заболеваний носовых пазух и горла.

В одном из исследований ученые проанализировали количество смертей в 13 странах мира за несколько лет. Результаты анализа 74 млн смертей на всей планете показали, что увеличение смертности наблюдается как раз в период резких перепадов температур, а не в периоды стабильно жаркой или стабильно холодной погоды.

Авторы работы показали, что повышение температуры зимой всего на 1 °C увеличивает частоту неотложных госпитализаций на 20%, обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — на 41%, и заболеваемость пневмонией — на 15%.

При перепадах температур свыше 5 °C число вызовов скорой помощи с жалобами на головные боли вырастает в среднем на 7,5% по сравнению с обычными днями. Это может быть обусловлено резким увеличением артериального давления, связанным с ростом температур.

Напомним, ранее мы сообщали, что Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата. Через 70 лет страна рискует полностью потонуть из-за повышения уровня океана, вызванного глобальным потеплением.

Источник: Популярная механика