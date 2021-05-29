Президент Туркменистана. Фото: Радио Азатлик

https://racurs.ua/n155326-chinovniki-turkmenistana-breut-golovy-ih-zastavili-oplakivat-otca-prezidenta.html

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В Туркменистане чиновников заставили побрить головы из-за смерти отца президента. Отныне мужчины должны носить национальные тюбетейки, а женщин обязали надевать шали с черными узорами.

За невыполнение требования чиновников сразу же увольняют с работы. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Руководителей государственных учреждений, а также частных предприятий обязали побрить головы и носить тахью (национальную туркменскую тюбетейку), пока не пройдут 40 дней со дня смерти отца президента, — говорится в сообщении.

Отец президента Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 апреля в возрасте 88 лет. Его сорок дней отмечались 28 мая. После смерти отца президент в течение семи дней не появлялся на публике и телевидении, а празднованиями руководил его сын.

Со дня смерти отца президента, Сердар Бердымухамедов — вице-премьер правительства, а также другие чиновники, начали появляться на публике в туркменских национальных тюбетейках. Президент после смерти отца на все мероприятия приезжал на черном автомобиле, несмотря на запрет на черные авто в стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что очереди в магазинах отныне под запретом в Туркменистане. Причиной для такого решения стало то, что очереди в государственные магазины «портят имидж» президента страны. В этих магазинах продают субсидированные товары.

Источник: Радио Азатлык