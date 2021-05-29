Знімок спіральної галактики NGC 5037, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n155337-dyvovyjne-foto-dalekoyi-galaktyky-opublikuvalo-nasa.html

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NASA опублікувало дивовижний знімок спіральної галактики NGC 5037, яка з Землі спостерігається у сузір’ї Діва й розташована за 150 млн світлових років від нашої планети.

Знімок було зроблено космічним телескопом «Хаббл». Про це повідомляє прес-служба NASA.

Попри таку відстань, на знімку можна надзвичайно детально побачити делікатні структури газу та пилу в цій галактиці. Зазначається, що таку можливість надала широкоформатна камера WFC3 (Hubble's Wide Field Camera 3 (WFC3), комбінована експозиція якої створила це зображення.

Цю камеру астронавти встановили у 2009 році, під час останньої місії з обслуговування «Хаббла». Вона може вловлювати ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне світло, забезпечуючи тим самим велику кількість інформації про об'єкти, які спостерігає.

Зазначається, що місія 2009 року повинна була продовжити «життя» космічного телескопа ще на п’ять років, проте навіть через дванадцять років після неї як «Хаббл», так і WFC3 залишаються дуже активними та приносять користь науковцям.

Галактику NGC 5037 вперше задокументував відомий британський астроном німецького походження Вільям Гершель у 1785 році.

Нагадаємо, нещодавно були опубліковані фото загадкових блискучих хмар Марсу, які зробив марсохід Curiosity.