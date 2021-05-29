Коронавірус SARS-CoV-2 міг бути створений у лабораторії

https://racurs.ua/ua/n155338-dokazy-laboratornogo-pohodjennya-koronavirusu-znayshly-ucheni-zmi.html

Ракурс

Учені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу SARS-CoV-2, які, на думку дослідників, могли виникнути лише в результаті маніпуляцій у лабораторії.

Про це повідомляє британське видання The Daily Mail, якому вдалося отримати доступ до 22-сторінкової наукової статті з цього питання, котра має бути опублікована найближчими днями.

Згідно з інформацією видання, дослідження, яке здійснювали британський професор Ангус Далглейш і норвезький вчений доктор Біргер Соренсен, показало, що є докази того, що китайські вчені створили вірус під час роботи над проектом з «посилення функції» в лабораторії в китайському місті Ухані.

Такі дослідження з модифікації природних вірусів у більш інфекційні форми проводяться з метою вивчення їх потенційного впливу на людину.

Автори статті вважають, що китайські вчені взяли «основу» природного коронавірусу, виявленого у китайських печерних кажанів, і наклали на нього новий «шип». В результаті виник вірус, тепер відомий як SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

На думку авторів статті, COVID-19 «не має достовірного природного предка». Також вони вважають, що вчені переробили версії вірусу, щоб приховати сліди свого втручання.

Ми вважаємо, що були створені ретро-інженерні віруси, — заявив Далгліш в коментарі DailyMail. — Вони змінили вірус, а потім спробували видати його за послідовність, утворену багато років тому.

Також дослідники вказують на «навмисне знищення, приховування або зараження даних» в китайських лабораторіях.

Донедавна більшість експертів рішуче заперечували штучне походження вірусу, стверджуючи, що це природна інфекція, яка перейшла від тварин до людей.

Джерело: The Daily Mail