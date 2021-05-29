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Коронавірус SARS-CoV-2 міг бути створений у лабораторії

Докази лабораторного походження коронавірусу знайшли учені — ЗМІ (ІНФОГРАФІКА)

29 тра 2021, 22:59
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Учені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу SARS-CoV-2, які, на думку дослідників, могли виникнути лише в результаті маніпуляцій у лабораторії.

Про це повідомляє британське видання The Daily Mail, якому вдалося отримати доступ до 22-сторінкової наукової статті з цього питання, котра має бути опублікована найближчими днями.

Згідно з інформацією видання, дослідження, яке здійснювали британський професор Ангус Далглейш і норвезький вчений доктор Біргер Соренсен, показало, що є докази того, що китайські вчені створили вірус під час роботи над проектом з «посилення функції» в лабораторії в китайському місті Ухані.

Такі дослідження з модифікації природних вірусів у більш інфекційні форми проводяться з метою вивчення їх потенційного впливу на людину.

Автори статті вважають, що китайські вчені взяли «основу» природного коронавірусу, виявленого у китайських печерних кажанів, і наклали на нього новий «шип». В результаті виник вірус, тепер відомий як SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

На думку авторів статті, COVID-19 «не має достовірного природного предка». Також вони вважають, що вчені переробили версії вірусу, щоб приховати сліди свого втручання.

Ми вважаємо, що були створені ретро-інженерні віруси, — заявив Далгліш в коментарі DailyMail. — Вони змінили вірус, а потім спробували видати його за послідовність, утворену багато років тому.

Також дослідники вказують на «навмисне знищення, приховування або зараження даних» в китайських лабораторіях.

Донедавна більшість експертів рішуче заперечували штучне походження вірусу, стверджуючи, що це природна інфекція, яка перейшла від тварин до людей.


Діаграма коронавірусу показує шість «відбитків пальців», ідентифікованих вченими, котрі, на їхню думку, показують, що вірус був зроблений в лабораторії. Інфографіка: The Daily Mail

Джерело: The Daily Mail


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