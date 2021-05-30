Минздрав отменит ПЦР-тестирование после посещения Турции - детали

https://racurs.ua/n155341-minzdrav-otmenit-pcr-testirovanie-posle-posescheniya-turcii-detali.html

Ракурс

Отдых в Турции станет возможным без обязательного прохождения ПЦР-тестирования — Министерство здравоохранения планирует разрешить гражданам Украины возвращаться домой без необходимости сдавать тест на COVID-19.

Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».

Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождаться от необходимости предоставлять ПЦР-тест, — сообщил глава Минздрава.

По его словам, в связи с изменениями, которые внес Брюссель в критерии определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы Европейского Союза, Киев аналогично пересмотрит эти критерии.

Ляшко отметил, что сейчас нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, вакцинированных «не той вакциной».

Согласно действующим правилам, гражданам Украины для пересечения украинской границы нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста. При отсутствии теста украинец должен установить приложение «Вдома» и пойти на 14-дневную самоизоляцию. Досрочно завершить самоизоляцию можно в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Источник: «Интерфакс-Украина»