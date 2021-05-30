Лига чемпионов - триумф «Челси», слезы Зинченко и «Манчестер Сити»

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Ракурс

Лига чемпионов 2020/21 стала триумфальной для лондонской футбольной команды «Челси», которой в финальном матче удалось вырвать победу у команды «Манчестер Сити». В стартовом составе «горожан» играл украинец Александр Зинченко.

Поединок команд стартовал 29 мая в 22.00 по киевскому времени на стадионе Драгау в городе Порту. Матч должен был принять Стамбул, но УЕФА решил перенести игру в Португалию.

В течение поединка у «Челси» было больше моментов, а в конце первого тайма команда повела в счете — на 42-й минуте Маунт вывел Хаверца «на свидание» с вратарем «Манчестер Сити», который и отправил мяч в пустые ворота Эдерсона. Гол немецкого полузащитника стал единственным в поединке.

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов.

Универсал «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел весь поединок на поле, а после финального свистка крайне эмоционально воспринял поражение команды, однако во время игры помог «Манчестер Сити» избежать разгрома. Для Зинченко этот финал стал 100-м матчем за команду «горожан».

Зинченко получил наивысший балл на Whoscored — он выиграл пять из пяти верховых единоборств, сделал три выноса и один перехват. 53% своих атак лондонцы провели через фланг украинца.

Напомним, уже второй год подряд финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Португалию. В этом году английские гранды соревновались на стадионе в Порту.