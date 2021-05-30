Ліга чемпіонів - тріумф “Челсі”, сльози Зінченка і “Манчестер Сіті”

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Ліга чемпіонів 2020/21 стала тріумфальною для лондонської футбольної команди «Челсі», якій у фінальному матчі вдалося вирвати перемогу у команди «Манчестер Сіті». Зауважимо, що у стартовому складі «Манчестер Сіті» грав українець Олександр Зінченко.

Двобій команд стартував 29 травня о 22.00 за київським часом на стадіоні Драгау у місті Порту. Поєдинок мав прийняти Стамбул, але УЄФА вирішив перенести гру до Португалії.

Впродовж матчу «Челсі» мав більше моментів, а наприкінці першого тайму повів у рахунку — на 42-й хвилині Маунт вивів Хаверца «на побачення» з воротарем «Манчестер Сіті», котрий і спрямував м’яч у порожні ворота Едерсона. Гол німецького півзахисника став єдиним у поєдинку.

«Челсі» обіграв «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0 й став переможцем Ліги чемпіонів.

Універсал «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко провів весь поєдинок, а після фінального свистка вкрай емоційно сприйняв поразку команди, проте під час гри допоміг «Манчестер Сіті» уникнути розгрому. Для Зінченка цей фінал став 100-м матчем за команду «містян».

Зінченко отримав найвищий бал на Whoscored — він виграв п’ять із п’яти верхових єдиноборств, зробив три виноси й одне перехоплення. 53% своїх атак лондонці провели через фланг українця.

Нагадаємо, вже другий рік поспіль фінал Ліги чемпіонів перенесли зі Стамбула в Португалію. Цьогоріч англійські гранди змагалися на стадіоні у Порту.