Вакцину від коронавірусу отримали мільйон українців

https://racurs.ua/ua/n155339-vakcynu-vid-koronavirusu-otrymaly-milyon-ukrayinciv.html

Ракурс

Вакцину від коронавірусу отримали мільйон українців — за минулу добу в Україні щеплено 16 тис. 815 осіб. Загальна кількість людей, котрих вакцинували першою дозою препарату імунопрофілактики проти COVID-19 — 1 млн 8 тис. 857.

Про це у Телеграм повідомляє 30 травня офіційний канал Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус у регіонах».

Впродовж доби 9 тис. 785 осіб було вакциновано першою дозою, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 7 тис. 30 осіб, — йдеться у повідомленні.

Вакцинацію здійснювали силами 273 мобільних бригад з імунізації та 354 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за добу зробили у Дніпропетровській області — 3 тис. 148, а найбільшу кількість щеплень з початку кампанії отримав Київ — там вакцинувалися вже 117 тис. 899 осіб.

Усього з початку вакцинаційної кампанії було зроблено — 1 млн 132 тис. 821 щеплення. Дві дози отримали 123 тис. українців.

В Україні за минулу добу, 29 травня, медики виявили 1 тис. 703 нових випадків COVID-19. Також 5 тис. 733 пацієнтів одужали, а 84 — померли від ускладнень.

Найбільше нових випадків виявили у:

Дніпропетровській області (257),

Харківській області (143),

Миколаївській області (127),

Київській області (122),

Києві (96).



Лабораторії здійснили 32 тис. 490 тестів на коронавірус.