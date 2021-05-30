Вакцину от коронавируса получили миллион украинцев

https://racurs.ua/n155339-vakcinu-ot-koronavirusa-poluchili-million-ukraincev.html

Ракурс

Вакцину от коронавируса получили миллион украинцев — за минувшие сутки в Украине привито 16 тыс. 815 человек. Общее число людей, которых вакцинировали первой дозой препарата иммунопрофилактики против COVID-19 — 1 млн 8 тыс. 857.

Об этом в Телеграм 30 мая сообщает официальный канал Министерства здравоохранения «Коронавирус в регионах».

В течение суток 9 тыс. 785 человек были вакцинированы первой дозой, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 7 тыс. 30 человек, — говорится в сообщении.

Вакцинацию проводили силами 273 мобильных бригад по иммунизации и 354 пунктов вакцинации.

Наибольшее количество прививок за сутки сделали в Днепропетровской области — 3 тыс. 148, а наибольшее количество прививок с начала кампании получил Киев — там вакцинировались уже 117 тыс. 899 человек.

Всего с начала прививочной кампании было сделано — 1 млн 132 тыс. 821 прививки. Две дозы получили 123 тыс. украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 29 мая, медики обнаружили 1 тыс. 703 новых случаев COVID-19. Также 5 тыс. 733 пациентов выздоровели, а 84 — умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Днепропетровской области (257),

Харьковской области (143),

Николаевской области (127),

Киевской области (122),

Киеве (96).



Лаборатории сделали 32 тыс. 490 тестов на коронавирус.