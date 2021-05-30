МОЗ не вимагатиме ПЛР-тесту після відвідин Туреччини - деталі

https://racurs.ua/ua/n155341-moz-ne-vymagatyme-plr-testu-pislya-vidvidyn-turechchyny-detali.html

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Відпочинок у Туреччині стане можливим без обов’язкового проходження ПЛР-тестування — Міністерство охорони здоров’я планує дозволити громадянам України повертатися додому без необхідності здавати тест на COVID-19.

Про це журналістам повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, пише «Інтерфакс-Україна».

Туреччина звільнила українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту при перетині кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також звільнятимуться від необхідності надавати ПЛР-тест, — повідомив глава МОЗ.

За його словами, у зв’язку зі змінами, які вніс Брюссель до критеріїв визначення країн, з яких можна без обмежень перетинати кордони Європейського Союзу, Київ аналогічно перегляне ці критерії.

Ляшко наголосив, що зараз немає підтвердженої офіційної інформації про визнання або невизнання окремими країнами тих чи інших вакцин від COVID-19 і про можливу заборону приїжджати в ці країни особам, які вакциновані «не тією вакциною».

Згідно з чинними правилами, громадянам України для перетину українського кордону потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту. За відсутності тесту українець повинен встановити додаток «Вдома» і піти на 14-денну самоізоляцію. Достроково завершити самоізоляцію можна в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»