Штучне походження COVID-19 допускає розвідка Британії — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n155342-shtuchne-pohodjennya-covid-19-dopuskaie-rozvidka-brytaniyi-zmi.html

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Штучне походження COVID-19 допускає розвідка Великої Британії — Лондон допомагає США дослідити теорію про те, що коронавірусна інфекція походить із лабораторії вірусології китайського Уханя після того, як американський президент Джо Байден дав розвідці США 90 днів на встановлення джерела поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Служба безпеки Великої Британії співпрацює з Вашингтоном в рамках нового розслідування щодо встановлення істини на тлі появи повідомлень про рукотворне походження коронавірусу китайськими ученими в лабораторії Уханя, пише The Sunday Times.

За останніми даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку SARS-CoV-2 з китайської лабораторії. З’явилася нова інформація про трьох дослідників, які працювали там, і захворіли вірусом у важкій формі ще в листопаді 2019 року.

Симптоми були схожі на ознаки COVID-19 або ГРВІ. Пекін запевняє, що лабораторія не могла бути джерелом вірусу.

Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року. 31 грудня 2019 року китайська влада повідомила про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей. Влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, учені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу, які могли виникнути лише внаслідок лабораторних маніпуляцій. Дослідження британського професора Ангуса Далглейші і норвезького вченого Біргера Соренсена свідчать про створення китайськими вченими вірусу — вони нібито взяли «основу» природного коронавірусу, виявленого у печерних кажанів, і наклали на нього новий «шип». Внаслідок цього виник вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. На думку авторів статті, цей вірус «не має достовірного природного предка».

Джерело: The Sunday Times