Умер посол Украины в Таиланде - вторая смерть дипломата за сутки

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Ракурс

Андрей Бешта, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таиланде, умер прошлой ночью. Об этом 30 мая в Твиттере сообщил президент Владимир Зеленский.

Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким, — написал Зеленский.

Бешта был уволен с дипломатической должности в апреле и готовился вернуться в Украину. Согласно правилам Министерства иностранных дел, после увольнения дипломат в течение некоторого времени остается в стране пребывания, закрывает дела и проводит прощальные встречи и переговоры в статусе представителя страны. Именно этим Бешта и занимался в течение последних недель.

Причина смерти дипломата пока неизвестна.

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года на Волыни. Окончил с отличием Львовский государственный университет имени Франко. В МИД Украины работал с 1998 года — в постоянном представительстве Украины при ООН. В ноября 2015 года его назначили на должность посла Украины в Таиланде.

Напомним, вчера стало известно о смерти в США почетного консула Украины Богдана Федорака, который работал с 2001 года. Федорак умер в американском Детройте (штат Мичиган).