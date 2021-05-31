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Ракурс
Вибух прогримів у багатоповерхівці Києва, є постраждалий

Вибух прогримів у багатоповерхівці Києва, є постраждалий (ВІДЕО)

31 тра 2021, 09:32
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У Києві пролунав вибух в багатоповерхівці. На вулицю Зоологічну у Шевченківському районі у ніч на 31 травня приїхала поліція, вибухотехніки, швидка, рятувальники.

Оскільки підозрювали й витік газу, то приїхали й комунальники. Рвонуло на першому поверсі. До лікарні з травмами відвезли 43-річного киянина, повідомляє поліція Києва.

Попередньо встановлено, що у потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

Вибух прогримів у багатоповерхівці Києва, є постраждалий, фото — Магнолія-ТБ

Вибух прогримів у багатоповерхівці Києва, є постраждалий, фото — Магнолія-ТБ


Вибух прогримів на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка». За попередніми даними, стався вибух гранати. Обставини та причини надвичайної події встановить слідство.

«Ракурс» повідомляв, що в лютому у столиці поблизу дитячого садочка чоловік підірвався на гранаті.

Джерело: Ракурс


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