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Вибух прогримів у багатоповерхівці Києва, є постраждалий
Вибух прогримів у багатоповерхівці Києва, є постраждалий (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155366-vybuh-progrymiv-u-bagatopoverhivci-kyieva-ie-postrajdalyy-video.htmlРакурс
У Києві пролунав вибух в багатоповерхівці. На вулицю Зоологічну у Шевченківському районі у ніч на 31 травня приїхала поліція, вибухотехніки, швидка, рятувальники.
Оскільки підозрювали й витік газу, то приїхали й комунальники. Рвонуло на першому поверсі. До лікарні з травмами відвезли 43-річного киянина, повідомляє поліція Києва.
Попередньо встановлено, що у потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.
Вибух прогримів на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка». За попередніми даними, стався вибух гранати. Обставини та причини надвичайної події встановить слідство.
«Ракурс» повідомляв, що в лютому у столиці поблизу дитячого садочка чоловік підірвався на гранаті.
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