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Ракурс
Взрыв прогремел в многоэтажке Киева, есть пострадавший

Взрыв прогремел в многоэтажке Киева, есть пострадавший (ВИДЕО)

31 мая 2021, 09:32
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В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. На улицу Зоологической в ​​Шевченковском районе в ночь на 31 мая приехала полиция, взрывотехники, скорая, спасатели.

Поскольку подозревали утечку газа, то приехали и коммунальщики. Рвануло на первом этаже. В больницу с травмами увезли 43-летнего киевлянина, сообщает полиция Киева.

Предварительно установлено, что у пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

Взрыв прогремел в многоэтажке Киева, есть пострадавший, фото — Магнолия-ТВ

Взрыв прогремел на первом этаже девятиэтажки в пристройке с вывеской «Заточка». По предварительным данным, произошел взрыв гранаты. Обстоятельства и причины ЧП установит следствие.

«Ракурс» сообщал, что в феврале в столице возле детского сада мужчина подорвался на гранате.


Взрыв прогремел в многоэтажке Киева, есть пострадавший, фото — Магнолия-ТВ

Источник: Ракурс


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