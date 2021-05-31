Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 мая, подхватили 1 тыс. 22 человека, среди них 58 детей и 11 медработников.

От осложнений болезни умерли 64 украинцы, а 810 человек были госпитализированы в больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

выздоровело — 4 тыс. 934 человека;

осуществлено тестирований — 16 тыс. 224 (в том числе методом ПЦР — 8 тыс. 822, методом ИФА — 1 тыс. 176);

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 202 тыс. 494 человека;

выздоровело — 2 млн 41 тыс. 82 человека;

летальных случаев — 50 тыс. 536;

проведения ПЦР-тестов — 10 млн 180 тыс. 777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и Киеве (63).

Напомним, ранее мы сообщали, что искусственное происхождение коронавируса не исключает Всемирная организация здравоохранения. Однако эксперты ВОЗ еще продолжают свое расследование.