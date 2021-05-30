Эффективность COVID-вакцин для мужчин и женщин сравнили ученые. Фото: УП

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Ракурс

Вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными для женщин по сравнению с мужчинами.

С 1 января по 30 апреля 2021 года коронавирусная инфекция была выявлена у 10 тыс. 262 привитых от COVID-19 американцев, из них 63% случаев (6 тыс. 446) имели место у женщин, сообщает Business Insider.

Эффективность вакцины Pfizer составила 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин. Кроме того, препарат Johnson & Johnson уменьшил вероятность тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.

При этом эксперты отмечают, что более частое заражение женщин коронавирусом после вакцинации может объясняться тем, что среди привитых американцев женщин больше, чем мужчин. Кроме того, они чаще сдают тесты на COVID-19 и сообщают о своей болезни при появлении симптомов.

Заболевшим после вакцинации гражданам США было от 40 до 74 лет. Ученые отмечают, что у большинства женщин менопауза наступает в 40−60 лет, а вместе с ней и снижение иммунитета с эстрогеном, что также может служить косвенной причиной неэффективности вакцин от коронавируса.

Источник: Business Insider

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые проанализировали состояние людей, переболевших коронавирусной болезнью примерно год назад. Авторы исследования пришли к выводу, что иммунитет может сохраняться до 12 месяцев.