Ефективність COVID-вакцин для чоловіків і жінок порівняли вчені. Фото: УП

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Вакцини проти коронавірусу можуть бути менш ефективними для жінок в порівнянні з чоловіками.

З 1 січня по 30 квітня 2021 року коронавірусна інфекція була виявлена ​​у 10 тис. 262 щеплених від COVID-19 американців, при цьому 63% випадків (6 тис. 446) — це жінки, повідомляє Business Insider.

Ефективність вакцини Pfizer склала 96,4% для чоловіків і 93,7% для жінок, Moderna — 95,4% для чоловіків і 93,1% для жінок. Крім того, препарат Johnson & Johnson зменшив ймовірність тяжкого перебігу COVID-19 на 68,8% у чоловіків і на 63,4% у жінок.

При цьому експерти відзначають, що більш часте зараження жінок коронавірусом після вакцинації можна пояснити тим, що серед щеплених американців жінок більше, ніж чоловіків. Крім того, вони частіше здають тести на COVID-19 і повідомляють про свою хворобу при появі симптомів.

Хворим після вакцинації громадянам США було від 40 до 74 років. Вчені відзначають, що у більшості жінок менопауза настає в 40−60 років, а разом з нею і зниження імунітету з естрогеном, що також може служити непрямою причиною неефективності вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що науковці проаналізували стан людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу приблизно рік тому. Автори дослідження дійшли висновку, що імунітет може зберігатися до 12 місяців.