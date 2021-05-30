Центр масової вакцинації відкрили в Одесі. Фото: Одеська ОДА

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Центр вакцинації в Одесі запрацював 30 травня на території стадіону національного університету «Одеська юридична академія». Людей вакцинують китайським препаратом CoronaVac.

Центр вакцинації буде працювати з 9.00 до 17.00. Про це повідомили у прес-службі Одеської ОДА.

Директорка департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва заявила, що в день тут планують вакцинувати від 250 до 300 осіб.

Щеплення зможуть отримати люди у віці 60 років і старше, які записалися в листок очікування на порталі або в додатку «Дія». Всі вони попередньо отримають дзвінок з пункту щеплення і будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.

Таким чином Одеса стала третім містом в Україні, де відкрили центр масою вакцинації від коронавірусу. Раніше такі центри почали працювати в Києві та Львові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від коронавірусу отримали мільйон українців — за минулу добу щеплено 16 тис. 815 осіб. Загальна кількість людей, котрих вакцинували першою дозою препарату імунопрофілактики проти COVID-19 — 1 млн 8 тис. 857.