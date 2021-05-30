Якою буде погода в останній день весни. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155353-yakou-bude-pogoda-v-ostanniy-den-vesny-karta.html

Ракурс

Погода в Україні в понеділок, 31 травня, буде хмарною з проясненнями.

Короткочасні дощі та грози пройдуть в Карпатах, вночі опади очікуються і в північних областях, вдень — у південній частині країни. Вітер переважно північно-східний, 7−12 м/с. Про це інформує український Гідрометцентр.

Погода в Києві 31 травня очікується з дощем вночі, а вдень опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів покажуть 8−10° вище нуля, вдень буде 15−17° тепла.

Погода в Харкові прогнозується без опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме 10−12° з позначкою плюс, вдень — 19−21° вище нуля.

Погода в Одесі буде хмарною, очікується дощ. Температура повітря вдень буде 20−22° тепла, вночі — 12−14° з позначкою плюс.

Погода у Львові прогнозується з дощем протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть 7−9° вище нуля, а вдень буде 15−17° тепла.

Погода в Карпатах також очікується з дощем. Температура повітря буде прохолодною: вночі прогнозується 8−10° з позначкою плюс, вдень — 16−18° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 травня буде спокійною, можливі невеликі збурення.