День Києва — Кличко показав, як світ вітає столицю України

https://racurs.ua/ua/n155352-den-kyieva-klychko-pokazav-yak-svit-vitaie-stolycu-ukrayiny-video.html

Ракурс

День Києва сьогодні, 30 травня, святкують мешканці і гості столиці України. З цієї нагоди міський голова Віталій Кличко оприлюднив серію відеозаписів — привітань з Днем Києва від світових столиць Софії, Братислави, Любляни, Тирани, Бішкека, Флоренції, Единбурга, Торонто та інших міст світу.

Друзі! Київ та кияни продовжують отримувати вітання з 1539-річчям нашої столиці. Вітання до дня Києва надходять і від наших друзів та партнерів з Канади, Мексики, Індонезії, Данії, Вірменії, Франції, — написав Кличко у Фейсбук.

Також він поділився «теплими словами» посла ЄС, очільника представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса, мера Варшави Рафала Тшасковські, посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен та інших друзів Києва.

Нагадаємо, 30 травня в Україні відзначають День Києва — найбільшого міста України, яке також є культурним та урядовим центром країни. Це свято щороку припадає на останні вихідні травня. Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року — з нагоди святкування 1500-річчя міста.