День Киева — Кличко показал, как мир приветствует столицу Украину

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День Киева сегодня, 30 мая, празднуют жители и гости столицы Украины. По этому случаю мэр Виталий Кличко обнародовал серию видеозаписей — поздравлений с Днем Киева от мировых столиц Софии, Братиславы, Любляны, Тираны, Бишкека, Флоренции, Эдинбурга, Торонто и других городов мира.

Друзья! Киев и киевляне продолжают получать поздравления с 1539-летием нашей столицы. Поздравление ко Дню Киева поступают и от наших друзей и партнеров из Канады, Мексики, Индонезии, Дании, Армении, Франции, — написал Кличко в Фейсбуке.

Также он поделился «теплыми словами» посла ЕС, главы представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, мэра Варшавы Рафала Тшасковськи, посла Германии в Украине Анки Фельдгузен и других друзей Киева.

Напомним, 30 мая в Украине отмечают День Киева — крупнейшего города Украины, который также является культурным и правительственным центром страны. Этот праздник ежегодно приходится на последние выходные мая. Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года — по случаю празднования 1500-летия города.