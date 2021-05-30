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Нардеп поздравил с Днем Киева - «В Москве еще лягушки квакали»

Нардеп поздравил с Днем Киева — «В Москве еще лягушки квакали» (ФОТО)

30 мая 2021, 12:27
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День Киева отмечают в эти выходные киевляне и гости столицы Украины. Оригинально поздравил киевлян с днем города нардеп из фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

Как сообщил парламентарий в Телеграм, ко Дню города он разместил серию билбордов с историческими упоминаниями о достижениях Киева.

Ко Дню города развесил серию билбордов с особыми поздравлениями столицы и напомнил об исторических достижениях Киева… Помните, Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще лягушки квакали, — написал Гончаренко.

Также депутат показал фотографии, сделанные в разных локациях Киева, где размещены рекламные билборды.


Напомним, 30 мая в Украине отмечают День Киева — крупнейшего города Украины, который также является культурным и правительственным центром страны. Этот праздник ежегодно приходится на последние выходные мая. Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года — по случаю празднования 1500-летия города.

Источник: Ракурс


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