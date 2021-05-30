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Ракурс
Нардеп кумедно привітав з Днем Києва - “У Москві ще жаби квакали”

Нардеп кумедно привітав з Днем Києва — «У Москві ще жаби квакали» (ФОТО)

30 тра 2021, 12:27
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День Києва святкують цими вихідними кияни та гості столиці України. Оригінально привітав киян з днем міста нардеп з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

Як повідомив парламентар у Телеграм, до Дня міста він розмістив серію білбордів з історичними нагадуваннями про здобутки Києва.

До Дня міста розвісив серію білбордів з особливими привітаннями столиці та нагадав про історичні здобутки Києва… Пам’ятайте, Київ вже був відомий на весь світ, коли в Москві ще жаби квакали, — написав Гончаренко.

Також депутат показав фотографії, зроблені у різних локаціях в Києві, де розміщено рекламні білборди.


Нагадаємо, 30 травня в Україні відзначають День Києва — найбільшого міста України, яке також є культурним та урядовим центром країни. Це свято щороку припадає на останні вихідні травня. Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року — з нагоди святкування 1500-річчя міста.

Джерело: Ракурс


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