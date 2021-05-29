30 травня в Україні відзначають День Києва, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n155335-30-travnya-vidznachaut-den-kyieva-ta-den-himika.html

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30 травня в Україні відзначають День міста Києва — найбільшого міста України, яке також є культурним та урядовим центром країни. Це свято щороку припадає на останні вихідні травня.

Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року — з нагоди святкування 1500-річчя міста.

Також в останню неділю травня в Україні щороку відзначають професійне свято — День хіміка. Це свято було встановлене у 1994 році указом тодішнього президента України Леоніда Кравчука «на підтримку ініціативи працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України».

Крім того, за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі щороку 30 травня відзначають Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. Мета цього заходу — привернення уваги громадськості до цих важливих проблем. Вважається, що у світі на бронхіальну астму страждають близько 300 млн людей.

Православна церква цього дня вшановує апостола від 70-ти Андроніка та його помічниці Іунії. Вони були родичами та сподвижниками апостола Павла.

За однією з версій, вони померли мученицькою смертю, за іншою — пішли з життя з природних причин.

У народі цього дня стежили за погодою. Вважалося, що за нею можна передбачити, яким буде літній сезон.

Народні прикмети: