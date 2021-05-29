30 мая в Украине отмечают День Киева, фото: КГГА

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30 мая в Украине отмечают День Киева — крупнейшего города Украины, который также является культурным и правительственным центром страны. Этот праздник ежегодно приходится на последние выходные мая.

Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года — по случаю празднования 1500-летия города.

Также в последнее воскресенье мая в Украине ежегодно отмечается профессиональный праздник — День химика. Этот праздник был установлен в 1994 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука «в поддержку инициативы работников химической и нефтехимической промышленности Украины».

Кроме того, по решению Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно 30 мая отмечают Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Цель этого мероприятия — привлечение внимания общественности к этим важным проблемам. Считается, что в мире бронхиальной астмой страдают около 300 млн человек.

Православная церковь в этот день чтит апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии. Они были родственниками и сподвижниками апостола Павла.

По одной из версий, они умерли мученической смертью, по другой — ушли из жизни по естественным причинам.

В народе в этот день следили за погодой. Считалось, что по ней можно предсказать, каким будет летний сезон.

Народные приметы: