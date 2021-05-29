Путин предоставит Лукашенко полмиллиарда долларов

Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото: «Пул Первого»

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Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, и президент РФ Владимир Путин во время переговоров, которые проходят в Сочи, договорились о перечислении Беларуси в ближайшее время транша в 500 млн долл. США.

Это будет второй транш в рамках кредита на общую сумму в 1,5 млрд долл., который Россия в сентябре 2020 года решила выделить Беларуси. Первый транш поступил в декабре 2020 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Представитель Путина утверждает, что второй транш был анонсирован еще «до всей историй с самолетом», и подтвердил ранее озвученные сроки его предоставления — до конца июня. Точную дату он не назвал.

В Кремле утверждают, что Лукашенко не просил Москву увеличить экономическую помощь и не говорил о создании единой валюты для двух стран.

Близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» также утверждает, что была достигнута договоренность об открытии в российские города новых рейсов белорусской компании «Белавиа», которая попала под ограничения в ряде стран после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который 23 мая принудительно посадили в Минске, чтобы задержать находившегося на борту известного белорусского оппозиционера.

В то же время в Кремле на эту тему заявлений не делали.

Источник: ТАСС