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Ракурс
Взрывоопасные предметы, обнаруженные на Черкасщине, фото: ГСЧС

223 предмета — арсенал времен Второй мировой обнаружили на Черкасщине (ФОТО)

29 мая 2021, 19:44
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В Черкасской области обнаружили арсенал взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Предметы обнаружены группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения в ходе обследования территории вблизи поселка Ерки в Звенигородском районе, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего обнаружены и изъяты 223 взрывоопасные предметы:

  • 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм;
  • 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм;
  • одна минометная мина калибром 81 мм;
  • шесть гранат;
  • три подрывники.

Отмечается, что работы по обследованию территории продолжаются.


Взрывоопасные предметы, обнаруженные на Черкасщине, фото: ГСЧС

Напомним, в 2018 году Минобороны РФ раскрыло данные о том, какие были цены на советские танки Т-34, бомбардировщики Ил-4 и пистолеты-пулеметы ППШ в годы Второй мировой войны.

Источник: Ракурс


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