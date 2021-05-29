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Взрывоопасные предметы, обнаруженные на Черкасщине, фото: ГСЧС
223 предмета — арсенал времен Второй мировой обнаружили на Черкасщине (ФОТО)https://racurs.ua/n155333-223-predmeta-arsenal-vremen-vtoroy-mirovoy-obnarujili-na-cherkasschine-foto.htmlРакурс
В Черкасской области обнаружили арсенал взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Предметы обнаружены группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения в ходе обследования территории вблизи поселка Ерки в Звенигородском районе, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Всего обнаружены и изъяты 223 взрывоопасные предметы:
- 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм;
- 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм;
- одна минометная мина калибром 81 мм;
- шесть гранат;
- три подрывники.
Отмечается, что работы по обследованию территории продолжаются.
Напомним, в 2018 году Минобороны РФ раскрыло данные о том, какие были цены на советские танки Т-34, бомбардировщики Ил-4 и пистолеты-пулеметы ППШ в годы Второй мировой войны.
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