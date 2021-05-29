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Вибухонебезпечні предмети, виявлені на Черкащині, фото: ДСНС
223 предмети — арсенал часів Другої світової виявили на Черкащині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155333-223-predmety-arsenal-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vyyavyly-na-cherkaschyni-foto.htmlРакурс
На Черкащині виявили арсенал вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Предмети виявлені групою піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення в ході обстеження території поблизу селища Єрки в Звенигородському районі, повідомляє прес-служба ДСНС.
Всього виявлено та вилучено 223 вибухонебезпечні предмети:
- 192 артилерійські снаряди калібром 76 мм;
- 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм;
- одну мінометну міну калібром 81 мм;
- шість гранат;
- три підривники.
Зазначається, що роботи з обстеження території ще тривають.
Нагадаємо, у 2018 році Міноборони РФ розкрило дані про те, які були ціни на радянські танки Т-34, бомбардувальники Іл-4 та пістолети-кулемети ППШ у роки Другої світової війни.
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