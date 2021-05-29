Вибухонебезпечні предмети, виявлені на Черкащині, фото: ДСНС

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На Черкащині виявили арсенал вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Предмети виявлені групою піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення в ході обстеження території поблизу селища Єрки в Звенигородському районі, повідомляє прес-служба ДСНС.

Всього виявлено та вилучено 223 вибухонебезпечні предмети:

192 артилерійські снаряди калібром 76 мм;

21 артилерійський снаряд калібром 85 мм;

одну мінометну міну калібром 81 мм;

шість гранат;

три підривники.

Зазначається, що роботи з обстеження території ще тривають.

Нагадаємо, у 2018 році Міноборони РФ розкрило дані про те, які були ціни на радянські танки Т-34, бомбардувальники Іл-4 та пістолети-кулемети ППШ у роки Другої світової війни.