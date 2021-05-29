В Україні триває розробка вакцини від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155332-ukrayinska-vakcyna-vid-koronavirusu-lyashko-rozpoviv-koly-budut-rezultaty.html

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Вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 розробляють і в Україні.

Два українські інститути, які займаються розробкою відповідних препаратів і отримали фінансування з національного фонду досліджень, перші результати своєї роботи представлять вже у вересні 2021 року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це сьогодні, 29 травня, під час зустрічі з журналістами, повідомляє видання «Українська правда».

Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові — ред.) і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві — ред.), — зазначив Ляшко. — Щодо приватної компанії («Діапрофмед» — ред.), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати.

Міністр зазначив, що наразі не відомо, чи приведуть отримані інститутами результати до переходу на інші стадії досліджень.

Це те, на що ми повинні зважати, але не робити пріоритетом. Тут головне, що ми запустили розробку і пішов розвиток науки в сторону розробки імунобіологічних препаратів, — наголосив він.



Нагадаємо, Ляшко сьогодні також заявив про плани Кабміну внести зміни до адаптивного карантину.

Джерело: «Українська правда»