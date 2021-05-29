Умови адаптивного карантину в Україні можуть змінити, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n155330-adaptyvnyy-karantyn-v-ukrayini-zminyat-lyashko.html

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Адаптивний карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, планують змінити.

Новий міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив про це під час зустрічі з журналістами, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Ляшка, Кабмін планує переглянути індикатори «зеленої» карантинної зони. Річ у тім, що в чинній постанові зазначено, що «зелену» зону можна вводити тільки для всієї країни, а не для окремих регіонів. Проте Євросоюз нещодавно змінив правила визначення країн, громадяни яких можуть їздити до країн ЄС без обмежень.

Тому ми вносимо зміни до постанови Кабміну про «зелену» зону, щоб узгодити її індикатори з тими, які діють в ЄС. Тому що якщо Україна перейде в «зелену» зону, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в’їжджати до ЄС, — зазначив міністр.

Крім того, Кабмін планує у новій постанові зафіксувати перелік країн, які привабливі для українських туристів. На сьогодні всі ці зміни погоджуються з центральним органами виконавчої влади.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно розповів, хто може стати його наступником на посаді головного санітарного лікаря України.

Джерело: «РБК-Україна»