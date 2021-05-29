Условия адаптивного карантина в Украине могут изменить, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n155330-adaptivnyy-karantin-v-ukraine-izmenyat-lyashko.html

Ракурс

Адаптивный карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, планируют изменить.

Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил об этом во время встречи с журналистами, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Ляшко, Кабмин планирует пересмотреть индикаторы «зеленой» карантинной зоны. Дело в том, что в действующем постановлении указано, что «зеленую» зону можно вводить только для всей страны, а не для отдельных регионов. Однако Евросоюз недавно изменил правила определения стран, граждане которых могут ездить в страны ЕС без ограничений.

Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о «зеленой» зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в «зеленую» зону, это означает, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС, — отметил министр.

Кроме того, Кабмин планирует в новом постановлении зафиксировать перечень стран, которые привлекательны для украинских туристов. На сегодня все эти изменения согласовываются с центральным органам исполнительной власти.

Напомним, Ляшко недавно рассказал, кто может стать его преемником на посту главного санитарного врача Украины.

Источник: «РБК-Украина»