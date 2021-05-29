Ляшко рассказал, кто заменит его на посту главного санитарного врача

Виктор Ляшко, фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n155329-lyashko-rasskazal-kto-zamenit-ego-na-postu-glavnogo-sanitarnogo-vracha.html

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Виктор Ляшко, новый министр здравоохранения, рассказал, кто станет его преемником на посту главного санитарного врача Украины.

По словам Ляшко, им может стать исполняющий обязанности Центра общественного здоровья Игорь Кузин, кандидатуру которого предложат Кабмину. Об этом министр сообщил во время встречи с журналистами, сообщает агентство «РБК-Украина».

Я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья, — отметил Ляшко.

Также Ляшко сообщил, что предложил назначить Петра Емца заместителем министра здравоохранения по экономическому блоку.

Ранее Ляшко заявлял, что планирует заменить половину руководящего состава возглавляемого им ведомства (то есть трех из шести заместителей министра).

Напомним, Верховная рада назначила Ляшко новым министром здравоохранения во время своего заседания 20 мая.

Источник: «РБК-Україна»