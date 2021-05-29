Ляшко розповів, хто замінить його на посаді головного санітарного лікаря

Віктор Ляшко, фото: «Інтерфакс-Україна»

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Віктор Ляшко, новий міністр охорони здоров’я, розповів, хто стане його наступником на посаді головного санітарного лікаря України.

За словами Ляшка, ним може стати виконувач обов’язків Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, кандидатуру якого запропонують Кабміну. Про це міністр повідомив під час зустрічі з журналістами, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною в період епідемії виконуючим обов’язки голови Центру громадського здоров’я, — зазначив Ляшко.

Також Ляшко повідомив, що запропонував призначити Петра Ємця заступником міністра охорони здоров’я з економічного блоку.

Раніше Ляшко заявляв, що планує замінити половину керівного складу очолюваного ним відомства (тобто трьох з шести заступників міністра).

Нагадаємо Верховна рада призначила Ляшка новим міністром охорони здоров’я під час свого засідання 20 травня.

Джерело: «РБК-Україна»