Справу Чауса передали до Конституційного суду Молдови

чМикола Чаус, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n155331-spravu-chausa-peredaly-do-konstytuciynogo-sudu-moldovy.html

Ракурс

Справу про надання політичного притулку звинувачуваному в корупції колишньому українському судді Миколі Чаусу Верховний суд Молдови передав до Конституційного суду країни.

Таким чином, розгляд апеляції про відмову в наданні Чаусу політичного притулку в Молдові відкладено. Про це повідомляє видання Publika.md.

Чаус в апеляції просив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу Молдови, які, на думку захисту, використовувала адміністрація президента країни для відмови Чаусу в політичному притулку в 2017 році.

Також цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив адвокат Чауса Ростислав Кравець.

За його словами, також найближчим часом в низку українських судів надійдуть клопотання про звільнення Миколи Чауса «у зв’язку з його незаконним затриманням українськими спецслужбами» відповідно до ст. 206 Кримінального процесуального кодексу:

Кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи.

І так ми будемо подавати доти, доки не залишиться жодного державного органу в якому можуть незаконно утримувати нашого клієнта, — запевнив Кравець.

Чауса 9 серпня 2016 року співробітники НАБУ затримали за отримання хабара в розмірі 150 тис. дол. США. 6 вересня 2016 року Верховна Рада дала дозвіл на його арешт, проте Чаус на той час вже залишив територію України і 12 вересня його оголосили в розшук.

На початку квітня цього року стало відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня МВС Молдови заявило, що Чауса викрали у Кишеневі іноземні громадяни.

Нагадаємо, на відео, яке з’явилося в інтернеті 17 травня, Чаус заявив, що перебуває в безпеці.

Джерело: Publika. md