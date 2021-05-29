Дело Чауса передали в Конституционный суд Молдовы

Николай Чаус, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/n155331-delo-chausa-peredali-v-konstitucionnyy-sud-moldovy.html

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Дело о предоставлении политического убежища обвиняемому в коррупции бывшему украинскому судьи Николаю Чаусу Верховный суд Молдовы передал в Конституционный суд страны.

Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении Чаусу политического убежища в Молдове отложено. Об этом сообщает издание Publika.md.

Чаус в апелляции просил отменить исключение относительно неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса Молдовы, которые, по мнению защиты, использовала администрация президента страны для отказа Чаусу в политическом убежище в 2017 году.

Также эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

По его словам, также в ближайшее время в ряд украинских судов поступят ходатайство об освобождении Николая Чауса «в связи с его незаконным задержанием украинскими спецслужбами» по ст. 206 Уголовно-процессуального кодекса:

Каждый следственный судья суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится лицо, находящееся под стражей, имеет право вынести решение, которым обязать любой орган государственной власти или должностное лицо обеспечить соблюдение прав такого лица.

И так мы будем подавать до тех пор, пока не останется ни одного государственного органа в котором могут незаконно удерживать нашего клиента, — заверил Кравец.

Чауса 9 августа 2016 года сотрудники НАБУ задержали за получение взятки в размере 150 тыс. долл. США. 6 сентября 2016 года Верховная Рада дала разрешение на его арест, однако Чаус к тому времени уже покинул территорию Украины и 12 сентября его объявили в розыск.

В начале апреля этого года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили в Кишиневе иностранные граждане.

Напомним, на видео, которое появилось в интернете 17 мая, Чаус заявил, что находится в безопасности.

Источник: Publika. md