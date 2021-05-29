В Украине продолжается разработка вакцины от коронавируса

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Вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 разрабатывают и в Украине.

Два украинских института, которые занимаются разработкой соответствующих препаратов и получили финансирование из национального фонда исследований, первые результаты своей работы представят уже в сентябре 2021 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом сегодня, 29 мая, во время встречи с журналистами, сообщает издание «Украинская правда».

Это институты Сибирного (Институт биологии клетки во Львове — ред.) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве — ред.), — отметил Ляшко. — Что касается частной компании («ДиапрофМед» — ред.), то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты.

Министр отметил, что пока не известно, приведут ли полученные институтами результаты к переходу на другие стадии исследований.

Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов, — подчеркнул он.



Напомним, Ляшко сегодня также заявил о планах Кабмина внести изменения в адаптивный карантин.

Источник: «Украинская правда»