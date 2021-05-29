Путін надасть Лукашенку півмільярда доларів

Олександр Лукашенко та Володимир Путін, фото: «Пул Первого»

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, та президент РФ Володимир Путін під час переговорів, які відбуваються у Сочі, домовилися про перерахування Білорусі найближчим часом траншу у 500 млн дол. США.

Це буде другий транш в межах кредиту на загальну суму в 1,5 млрд дол., який Росія у вересні 2020 року вирішила виділити Білорусі. Перший транш надійшов у грудні 2020 року. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Речник Путіна стверджує, що другий транш був анонсований ще «до всіх історій з літаком», і підтвердив раніше озвучені терміни його надання — до кінця червня. Точну дату він не назвав.

У Кремлі стверджують, що Лукашенко не просив Москву збільшити економічну допомогу і не говорив про створення єдиної валюти для двох країн.

Близький до Лукашенка Telegram-канал «Пул Первого» також стверджує, що була досягнута домовленість про відкриття до російських міст нових рейсів білоруської компанії «Белавіа», котра потрапила під обмеження у низці країн після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, який 23 травня примусово посадили в Мінську, щоб затримати відомого білоруського опозиціонера, який перебував на борту.

Водночас у Кремлі на цю тему заяв не робили.

Джерело: ТАСС