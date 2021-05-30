Карпати зустрічають літо снігопадами

https://racurs.ua/ua/n155346-karpaty-zustrichaut-lito-snigopadamy-foto.html

Ракурс

Карпати зустрічають літо зі снігом — засніжене високогір’я у неділю, 30 травня, показали рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Температура на горі Піп Іван сьогодні вранці сягала одного градуса тепла.

Станом на 7.50 30 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м, — йдеться у Фейсбук-повідомленні рятувальників.

Останні новини про те, що у високогір’ї Карпат випав сніг були 21 травня. Водночас начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак показав фото засніжених гірських краєвидів.

Раніше «Ракурс» писав, що на Чорногорі — найвищому гірському масиві українських Карпат, — у другій половині травня досі лежить сніг. Головний хребет масиву простягається на довжину близько 40 км між долинами річок Чорної Тиси на заході і Чорного Черемоша на сході.