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Ракурс
ЄС пропонує США разом боротися зі «шкідливою» РФ - Bloomberg

ЄС пропонує США разом боротися зі «шкідливою» РФ — Bloomberg

30 тра 2021, 11:28
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Європейський Союз наприкінці травня направив до Білого дому пропозиції щодо спільної заяви за підсумками саміту Брюсселя-Вашингтона, який повинен відбутися 15 червня — напередодні зустрічі американського президента Джо Байдена з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

ЄС закликав США надати «імпульс трансатлантичному альянсу» з метою протистояння Росії і Китаю, пише агентство Bloomberg з посиланням на проект документа.

Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і рішуче реагуватимемо на її системну модель негативної поведінки і шкідливу діяльність, — йдеться в проекті спільної заяви.

За даними Bloomberg, Брюссель пропонує Вашингтону виступити проти придушення режимом Путіна громадянського суспільства, опозиції і незалежних ЗМІ.


Нагадаємо, Байден здійснить свою першу поїздку до Європи 15 червня для участі в саміті ЄС-США. Наступного дня, 16 червня, у глави Білого дому заплановані переговори в Женеві з Путіним.

Джерело: Bloomberg

Джерело: Ракурс


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