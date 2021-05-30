ЕС предложил США вместе бороться с «вредоносной» РФ — Bloomberg

https://racurs.ua/n155345-es-predlojil-ssha-vmeste-borotsya-s-vredonosnoy-rf-bloomberg.html

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Европейский Союз в конце мая направил в Белый дом предложения по совместному заявлению по итогам саммита Брюсселя-Вашингтона, который должен состоятся 15 июня — в преддверии встречи американского президента Джо Байдена с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

ЕС призвав США придать «импульс трансатлантическому альянсу» с целью противостояния России и Китаю, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность, — говорится в проекте совместного заявления.

По данным Bloomberg, Брюссель предлагает Вашингтону выступить против подавления режимом Путина гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ.

Напомним, Байден совершит свою первую поездку в Европу 15 июня для участия в саммите ЕС-США. На следующий день, 16 июня, у главы Белого дома запланированы переговоры в Женеве с Путиным.

Источник: Bloomberg