Карпаты встречают лето снегопадами

https://racurs.ua/n155346-karpaty-vstrechaut-leto-snegopadami-foto.html

Ракурс

Карпаты встречают лето снегом — заснеженное высокогорье в воскресенье, 30 мая, показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. Температура на горе Поп Иван сегодня утром достигала одного градуса тепла.

По состоянию на 7.50 30 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м, — говорится в Фейсбук-сообщении спасателей.

Последние новости о том, что в высокогорье Карпат выпал снег были 21 мая. В то же время начальник Явирницького поисково-спасательного отделения ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак показал фото заснеженных горных пейзажей.

Ранее «Ракурс» писал, что на Черногоре — самом высоком горном массиве украинских Карпат, — во второй половине мая до сих пор лежит снег. Главный хребет массива простирается в длину на 40 км между долинами рек Черной Тисы на западе и Черного Черемоша на востоке.