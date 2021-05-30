Какой будет погода в последний день весны (КАРТА)https://racurs.ua/n155353-kakoy-budet-pogoda-v-posledniy-den-vesny-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в понедельник, 31 мая, будет облачной с прояснениями.
Кратковременные дожди и грозы пройдут в Карпатах, ночью осадки ожидаются и в северных областях, днем - в южной части страны. Ветер преимущественно северо-восточный, 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 31 мая ожидается с дождем ночью, а днем осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут 8−10° выше нуля, днем будет 15−17° тепла.
Погода в Харькове прогнозируется без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит 10−12° с отметкой плюс, днем - 19−21° выше нуля.
Погода в Одессе будет облачной, ожидается дождь. Температура воздуха днем будет 20−22° тепла, ночью - 12−14° с отметкой плюс.
Погода во Львове прогнозируется с дождем в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 7−9° выше нуля, а днем будет 15−17° тепла.
Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Температура воздуха будет прохладной: ночью прогнозируется 8−10° с отметкой плюс, днем - 16−18° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 31 мая будет спокойной, возможны небольшие возмущения.