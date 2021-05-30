Какой будет погода в последний день весны. Фото: Укринформ

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Ракурс

Погода в Украине в понедельник, 31 мая, будет облачной с прояснениями.

Кратковременные дожди и грозы пройдут в Карпатах, ночью осадки ожидаются и в северных областях, днем ​​- в южной части страны. Ветер преимущественно северо-восточный, 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 31 мая ожидается с дождем ночью, а днем ​​осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут 8−10° выше нуля, днем ​​будет 15−17° тепла.

Погода в Харькове прогнозируется без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит 10−12° с отметкой плюс, днем ​​- 19−21° выше нуля.

Погода в Одессе будет облачной, ожидается дождь. Температура воздуха днем ​​будет 20−22° тепла, ночью ​​- 12−14° с отметкой плюс.

Погода во Львове прогнозируется с дождем в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 7−9° выше нуля, а днем ​​будет 15−17° тепла.

Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Температура воздуха будет прохладной: ночью прогнозируется 8−10° с отметкой плюс, днем ​​​​- 16−18° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 мая будет спокойной, возможны небольшие возмущения.