Искусственное происхождение COVID-19 – новые данные прокомментировала ВОЗ

https://racurs.ua/n155361-iskusstvennoe-proishojdenie-covid-19-novye-dannye-prokommentirovala-voz.html

Ракурс

Искусственное происхождение коронавируса не исключает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Однако эксперты ВОЗ еще продолжают свое расследование, заявил председатель Глобальной сети по оповещению о вспышках заболеваний и реагирования на них доктор Дэйл Фишер, пишет The Guardian.

Теория об утечке в лаборатории не исключается, надо провести больше исследований, — сказал он.

Во время визита экспертов ВОЗ с целью расследования источников происхождения нового коронавируса в город Ухань в начале 2021 года, ход которого контролировался китайскими властями, был сделан вывод: «чрезвычайно маловероятно», что пандемия началась с лабораторного инцидента.

Фишер заявил, что эта теория остается непроверенной несмотря на отчет с данными американской разведки, в котором утверждается, что трое сотрудников лаборатории в городе Ухань заболели коронавирусной болезнью в начале декабря 2019 года. Эксперт призвал США поделиться этими данными.

Напомним, ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса SARS-CoV-2, которые, по мнению исследователей, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Источник: The Guardian