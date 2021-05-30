31 мая отмечают Всемирный день без табака. Фото: itvmg.com

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Всемирный день без табака отмечают 31 мая. Ежегодно в Украине умирает больше 85 тыс. человек из-за болезней, вызванных курением. Сюда входят сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательных путей, сахарный диабет, онкологические заболевания. В такой же опасности находятся пассивные курильщики — люди, которые вдыхают вторичный табачный дым.

Во время горения табака образуется около 7 тыс. химических соединений: 250 из них являются токсичными, а 69 могут вызвать онкологические заболевания. Они особенно опасны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Также в этот день празднуют Всемирный день блондинок Международный день близнецов, День рождения велосипедного спорта, Всемирный день борьбы с неравенством и Всемирный день медитации.

Православная церковь 31 мая отмечает память святого Федота Анкирского и семи дев-мучениц.

Именины празднуют Богдан, Александра, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Павел, Кристина, Семен, Михаил и Давид.

День в истории:

1859 — в Лондоне запустили знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;

1868 — в Париже состоялись первые велосипедные гонки;

1879 — в Берлине открыли первую в мире электрическую железную дорогу и продемонстрировали первый электропоезд;

1884 — американский врач Джон Келлог запатентовал кукурузные хлопья;

1894 — открыли электрический трамвай во Львове;

1938 — украинец Антон Губенко осуществил первый в истории советской авиации таран и уцелел;

1946 — в Киеве создано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова;

1988 — Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем ​​без табака (World No-Tobacco Day)

1989 — на учредительной конференции в Неаполе образовали Международную ассоциацию украинистов;

Напомним, 30 мая отмечали День Киева — крупнейшего города Украины, который также является культурным и правительственным центром страны. Этот праздник ежегодно приходится на последние выходные мая.