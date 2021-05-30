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Ракурс
Аресты в Беларуси – силовики задержали еще одного журналиста

Аресты в Беларуси — силовики задержали еще одного журналиста

30 мая 2021, 19:52
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В Беларуси силовики задержали главного редактора новостного сайта Hrodna. life Алексея Шота.

Правоохранители подъехали на автобусе с тонированными окнами к дому, где проживает журналист, и затолкали его в машину. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram.

Как рассказали коллеги Алексея, дома он был с детьми. Очевидцы видели, что к дому подъехал тонированный бус, а из подъезда вывели Алексея. Дети остались с бабушкой.

Милиция Гродно заявила, что задержание произошло, поскольку «выявлен факт размещения сайтом Hrodna. life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской».

По данным местных СМИ, главного редактора Hrodna. life держат в Ленинском райотделе Гродно.


Ранее мужчина работал в независимом белорусском издании TUT. BY, которое в середине мая закрыли, а 14 сотрудников его редакции задержали.

Напомним, 26 мая силовики устроили обыски в доме члена основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Оксаны Зарецкой.

Источник: Ракурс


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