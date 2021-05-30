Аресты в Беларуси – силовики задержали еще одного журналиста

https://racurs.ua/n155359-aresty-v-belarusi-siloviki-zaderjali-esche-odnogo-jurnalista.html

Ракурс

В Беларуси силовики задержали главного редактора новостного сайта Hrodna. life Алексея Шота.

Правоохранители подъехали на автобусе с тонированными окнами к дому, где проживает журналист, и затолкали его в машину. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram.

Как рассказали коллеги Алексея, дома он был с детьми. Очевидцы видели, что к дому подъехал тонированный бус, а из подъезда вывели Алексея. Дети остались с бабушкой.

Милиция Гродно заявила, что задержание произошло, поскольку «выявлен факт размещения сайтом Hrodna. life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской».

По данным местных СМИ, главного редактора Hrodna. life держат в Ленинском райотделе Гродно.

Ранее мужчина работал в независимом белорусском издании TUT. BY, которое в середине мая закрыли, а 14 сотрудников его редакции задержали.

Напомним, 26 мая силовики устроили обыски в доме члена основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Оксаны Зарецкой.