Акция в поддержку Стерненко стартовала под Офисом президента. Фото: Суспільне

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Акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы, проходит в воскресенье, 30 мая, возле Офиса президента в Киеве.

Также акции под лозунгом «Покажіть нам справедливість» стартовали в Ровно, Виннице, Львове, Днепре, Геническе, Кропивницком, Харькове, Запорожье, Ивано-Франковске и Полтаве. Об этом сообщили организаторы.

Сейчас Стерненко находится под круглосуточным домашним арестом. Уже в понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд объявить окончательное решение по делу пятилетней давности о якобы похищении бывшего местного депутата Сергея Щербича. В похищении подозревают Сергея Стерненко и Руслана Демчука.

Предыдущая акция в поддержку активиста под Офисом президента прошла 20 марта. Тогда некоторые сторонники Стерненко разрисовали стены ОП, забросали здание файерами и выбили стекла. После этого нескольким участникам протестов полиция предъявила обвинения в хулиганстве.