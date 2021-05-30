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На матрасах плавают по затопленным улицам жители Житомира
На матрасах плавают по затопленным улицам жители Житомира (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n155357-na-matrasah-plavaut-po-zatoplennym-ulicam-jiteli-jitomira-foto-video.htmlРакурс
В Житомире сильный ливень прошел 30 мая, в результате непогоды несколько улиц затопило.
В частности водой залило улицу Покровскую и перекресток Покровской и Грушевского. Фото и видео затопленных улиц очевидцы распространяли в социальных сетях.
Местные жители не пали духом и катались по затопленным улицам на гидроскутерах, а некоторые устроили развлечения на надувном матрасе.
Напомним, Карпаты встречают лето снегом — заснеженное высокогорье в воскресенье, 30 мая, показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. Температура на горе Поп Иван утром достигала одного градуса тепла.
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