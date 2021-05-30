На матрасах плавают по затопленным улицам жители Житомира

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Ракурс

В Житомире сильный ливень прошел 30 мая, в результате непогоды несколько улиц затопило.

В частности водой залило улицу Покровскую и перекресток Покровской и Грушевского. Фото и видео затопленных улиц очевидцы распространяли в социальных сетях.

Местные жители не пали духом и катались по затопленным улицам на гидроскутерах, а некоторые устроили развлечения на надувном матрасе.

Напомним, Карпаты встречают лето снегом — заснеженное высокогорье в воскресенье, 30 мая, показали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. Температура на горе Поп Иван утром достигала одного градуса тепла.