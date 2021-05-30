Байден может встретиться с Зеленским до переговоров с Путиным. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n155356-bayden-mojet-vstretitsya-s-zelenskim-do-peregovorov-s-putinym.html

Ракурс

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, президентов Украины и США, может произойти раньше запланированной встречи главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Киев и Вашингтон обсуждают возможность проведения переговоров до американо-российского саммита, сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

Вопрос организации встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом до момента проведения американо-российского саммита обсуждался еще в начале мая во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. И именно тогда мы получили четкое заверение американской стороны в том, что ни один вопрос относительно Украины не будет решаться без Украины, — заявил он.



В Офисе президента не исключали, что встреча Байдена и Зеленского может состояться в июне, если «такая возможность появится в графиках обоих президентов».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский позвонит Джо Байдену перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Украинская и американская стороны уже обсуждают возможность «созвона» в ближайшее время.