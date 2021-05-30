Байден може зустрітися з Зеленським до переговорів з Путіним. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155356-bayden-moje-zustritysya-z-zelenskym-do-peregovoriv-z-putinym.html

Ракурс

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, президентів України та США, може відбутися раніше запланованої зустрічі глави Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.

Київ і Вашингтон обговорюють можливість проведення переговорів до американсько-російського саміту, повідомив заступник глави МЗС України Євгеній Єнін.

Питання організації зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом до моменту проведення американсько-російського саміту обговорювалося ще на початку травня під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. І саме тоді ми отримали чітке запевнення американської сторони в тому, що жодне питання стосовно України не буде вирішуватися без України, — заявив він.



В Офісі президента не відкидають що зустріч Байдена і Зеленського може відбутися в червні, якщо «така можливість з’явиться у графіках обох президентів».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, зателефонує своєму Джо Байдену перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві. Українська й американська сторони вже обговорюють можливість дзвінка найближчим часом.